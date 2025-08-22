В городе Туркменбаши с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и президента Узбекистана Шавката Мирзиёева состоялась церемония подписания документов.

Ильхам Алиев, Гурбангулы Бердымухамедов и Шавкат Мирзиёев приняли «Совместное заявление Азербайджанской Республики, Туркменистана и Республики Узбекистан».

«Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Государственной службой «Туркменховаёллары» по будущему развитию международного воздушного сообщения» подписали министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и председатель Государственной службы «Туркменховаёллары» Довран Сабуров.

«Протокол об установлении побратимских отношений между городом Физули (Азербайджанская Республика) и городом Аркадаг (Туркменистан)» подписали министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и председатель Государственного комитета по строительству города Аркадаг при Президенте Туркменистана Дерягелди Оразов.

«Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в области судостроения» подписали заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Мемметкан Чакыев и министр транспорта Республики Узбекистан Илхом Махкамов.

«Протокол о развитии сотрудничества в области гражданской авиации» подписали председатель Государственной службы «Туркменховаёллары» Довран Сабуров и министр транспорта Республики Узбекистан Илхом Махкамов.

«Соглашение о сотрудничестве между биржами» подписали председатель Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана Батыр Волсахатов и министр инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиз Кудратов.

«Меморандум о взаимопонимании между Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, Министерством железнодорожного транспорта Туркменистана и Министерством транспорта Республики Узбекистан в области транспортно-логистического сотрудничества» подписали председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Ровшан Рустамов, министр железнодорожного транспорта Туркменистана Мамед Акмамедов и министр транспорта Республики Узбекистан Илхом Махкамов.