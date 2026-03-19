Иранская война самым непосредственным образом затронула Каспийский регион. Как уже рассказывал накануне Minval Politika, Израиль нанёс удары по ракетным катерам ВМС Ирана в Каспийском море, поражено пять судов. В свою очередь, иранские СМИ сообщили о многочисленных взрывах в иранском портовом городе Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря. Это крупнейший иранский порт на берегу Каспия.

Можно, конечно, в очередной раз посетовать, что сделать Каспий «морем мира и дружбы» так и не удалось. Но в реальности подобного развития событий следовало ожидать.

Вопреки стереотипам, несмотря на то, что ни в первую, ни во Вторую мировую войну на Каспийском море боевых действий не велось, тихо здесь тоже не было. Достаточно вспомнить, как «в сороковые, роковые, свинцовые, пороховые» был взорван маяк на острове Даш-Зиря или Наргин, чтобы по его лучу на Баку не «навелась» вражеская авиация. Маяк не восстанавливали до конца пятидесятых годов, и вряд ли потому, что на это не было средств или без него можно было обойтись — в годы «холодной войны» опасность боевых действий на Каспийском море сохранялась. Более того, здесь шла «тихая война в воздухе»– с залётами военных самолётов в чужое воздушное пространство и т.д. О том, что военнослужащие сил ПВО в окрестностях Баку были удостоены боевых наград, Москва открыто признала только в 90-е. Тем не менее ещё в советские годы появился военный детектив В.Горбача «За теневой чертой», посвященный этим событиям.

Уже после распада СССР шанс сделать Каспий «морем мира и дружбы» был упущен ещё в то время, когда здесь началась стремительная милитаризация. И не только милитаризация – из акватории Каспия, точнее, его иранского сектора, российские корабли наносили удары по целям в Сирии, потом здесь же были задействованы российские стратегические самолёты – ракетоносцы.

Теперь же ситуация стремительно накаляется. Вспомним: уже во время украинской войны Киев не раз наносил удары по главной базе Краснознаменной Каспийской флотилии в дагестанском городе Каспийск, нефтяным платформам в российском секторе Каспийского моря, сухогрузам, которые доставляли из Ирана в РФ оружие для украинской войны, прежде всего БПЛА «Шахед».

И вот теперь под ударом оказался Иран. И, честно говоря, понятно, что в ситуации, когда Иран ведёт войну, то, что его военная инфраструктура на Каспийском море тоже оказалась под прицелом, вряд ли так уж удивительно. Тем более что, напомним ещё раз, Иран, по данным местных СМИ, как раз накануне войны проводил здесь тайные учения и закрывал небо для авиации над своим каспийским побережьем. Другой вопрос, против кого Тегеран собирал здесь такой военный кулак.

Понятно и другое. Азербайджан с самого начала иранской войны призывал стороны решать проблемы мирным путём. Сегодня наша страна предпринимает серьезные дипломатические усилия, чтобы не оказаться втянутой в конфликт. Ну и смотреть на происходящее как на «шоу в стиле милитари» тоже не получится. Безопасность на Каспийском море нужна всем, и прежде всего прикаспийским странам. К сожалению, рассчитывать здесь на коллективные усилия не получается. А значит, выстраивать свою систему безопасности надо на национальном уровне. Используя для этого и политические, и дипломатические, и, если понадобится, и военные рычаги. И, к счастью, во главе Азербайджана стоит настоящий лидер, который умеет просчитывать риски и принимать решения, не руководствуясь сиюминутными эмоциями — президент Ильхам Алиев. Такое политическое хладнокровие и дальновидность в нашем неспокойном мире дорогого стоят.