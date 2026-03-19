Азербайджан надеется, что Иран выполнит заверения о всестороннем расследовании инцидента с ударом БПЛА по Нахчывану и примет необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Как сообщает МИД Азербайджана, об этом Джейхун Байрамов заявил на консультативной встрече глав МИД в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Байрамов напомнил участникам встречи, что 5 марта беспилотники, летевшие с территории Ирана, нанесли удары по инфраструктуре Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. В результате пострадали четыре мирных жителя и был нанесен значительный ущерб критической инфраструктуре, включая Международный аэропорт Нахчывана.

Министр подчеркнул, что Азербайджан оперативно и решительно отреагировал на инцидент, подтвердив свою приверженность защите суверенитета, территориальной целостности и безопасности своих граждан всеми законными средствами.

«Азербайджан ждет, что предоставленные иранской стороной гарантии проведения всестороннего расследования инцидента будут выполнены и будут приняты необходимые меры для предотвращения подобных случаев в будущем», — добавил министр.

Байрамов также подчеркнул необходимость срочного реагирования на серьезный кризис в регионе Ближнего Востока. По его словам, последствия эскалации выходят за рамки отдельных стран, создавая более широкие региональные и глобальные риски, угрожая жизни гражданского населения и инфраструктуре.

«Расширение географии конфликта является опасным и должно быть немедленно остановлено. Продолжение атак на государства региона угрожает углублением раскола и подрывом долгосрочной стабильности», — отметил он.

Байрамов напомнил, что Азербайджан после начала эскалации оказал гуманитарную помощь Ирану, в том числе направив последнюю партию 18 марта накануне праздников Новруз и Рамазан. Кроме того, Азербайджан содействовал доставке гуманитарной помощи третьих стран в Иран, а также эвакуации гражданских лиц через свою территорию.

Байрамов также подчеркнул важность региональной ответственности и ведущей роли стран региона в обеспечении мира и безопасности.

По его словам, приверженность основополагающим принципам международного права — уважению суверенитета и территориальной целостности, неприменению силы и невмешательству во внутренние дела — остается ключевым условием достижения устойчивого мира.