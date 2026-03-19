Китай предостерегает внешние силы, включая США, от вмешательства в вопрос Тайваня и раздувания теории «китайской угрозы». Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя заявление директора Национальной разведки США Тулси Габбард о том, что Вашингтон исходит из того, что Пекин будет добиваться мирного воссоединения Тайваня с материковым Китаем, сообщает ТАСС.

«Вопрос Тайваня является внутренним делом Китая. Решение тайваньского вопроса — это полностью дело самого китайского народа, никаким внешним силам не позволено вмешиваться. Американская сторона должна соблюдать принцип «одного Китая» и три совместных коммюнике между Китаем и США, действовать осторожно в тайваньском вопросе. В то же время соответствующие институты и люди в США должны отказаться от идеологических предрассудков и мышления времен холодной войны с нулевой суммой, скорректировать свое восприятие Китая и прекратить раздувать теорию китайской угрозы», — сказал дипломат.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Провозглашая политику «одного Китая», Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией. США являются главным поставщиком вооружений для Тайваня.