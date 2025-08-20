21 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который во второй половине дня местами усилится.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 21-25, днем — 29-34 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 752 до 756 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем — 40-45%.

Завтра в регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-27, днем — 33-38, в горах ночью 11-16, днем — 22-27 градусов тепла.