Посольство Азербайджана во Франции проинформировало о значительном прогрессе в деле граждан Азербайджана Мухаммеда Гулиева и Гюльтадж Абдуллаевой, которых лишили права опеки над своими детьми.

Ранее суд в ФРГ утвердил решение об изъятии опеки над двумя детьми у Мухаммеда и Гюльтадж. Супруги хотели возвратиться в Азербайджан через Францию, но их задержали в аэропорту. Их детей – уроженцев Германии Дениза и Араза Абдуллаевых – отправили в приют во Франции.

По данным димписсии, после длительных переговоров власти Франции дали согласие на возвращение мальчиков в Германию.

«Сегодня их перевезли в сопровождении официальных представителей немецких органов опеки. Далее будут приняты соответствующие меры в правовом поле Германии для возвращения опеки родителям. Дипломатическое представительство Азербайджана и Госкомитет по работе с диаспорой продолжат оказывать гражданам юридическую поддержку», — отмечается в заявлении посольства.