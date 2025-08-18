Иранская сторона нацелена на продолжение переговоров с представителями МАГАТЭ для обсуждения путей сотрудничества по иранской ядерной программе, заявил в понедельник представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

«Переговоры продолжатся в ближайшие дни», — приводит агентство Tasnim слова Багаи.

Между тем представитель иранского внешнеполитического ведомства раскритиковал европейские страны, отметив, что они играют «деструктивную роль» в иранском ядерном вопросе. Он добавил, что представители «евротройки» не выполнили свои обязательства в рамках иранского ядерного соглашения и не осудили ударов США и Израиля по Ирану.

«Они даже не предоставили никакого логического объяснения своих позиций», — подчеркнул Багаи.