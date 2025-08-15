Подготовительные работы по строительству 200-метрового тоннеля, который соединит перегон «Джафар Джаббарлы — Низами» ЗАО «Бакинский метрополитен», займут 4–5 месяцев. В рамках подготовительных работ будет прорыта шахта на двух участках вокруг станции «28 Мая».

Одна из строительных площадок расположена перед станцией, а другая – за ней – на парковке на пересечении улиц Сулеймана Рагимова и Мирали Гашкай.

Подготовка территории будет осуществляться с соблюдением норм и правил безопасности, а проходка шахты диаметром около 12 метров в сложных геологических условиях — с соблюдением всех современных стандартов. После достижения шахтами необходимой глубины (свыше 30 метров) будут прорыты небольшие подходные тоннели к основным.

«Процесс продлится около 4-5 месяцев и не создаст препятствий для нормальной организации движения в метрополитене. Пассажиры продолжат пользоваться метро с прежней периодичностью», — говорится в сообщении.

Кроме того, земляные работы не повлияют на движение автобусов в этом районе и график работы железнодорожного вокзала.