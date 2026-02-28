КСИР отдал приказ о запрете пересечения Ормузского пролива. Такое сообщение получают суда по УКВ-радио, сообщает Al Jazeera.

Судя по сервисам отслеживания морского трафика кораблей в проливе действительно стало заметно меньше, чем на выходе и входе в него.

19:46 Проход судов через Ормузский пролив фактически приостановлен на фоне обострения конфликта между Ираном, США и Израилем. Крупные нефтяные и торговые компании дали указание своим танкерам встать на якорь по обе стороны стратегически важного маршрута, опасаясь возможных ударов или перекрытия пролива.

Системы мониторинга судоходства фиксируют, что скорость десятков судов в районе пролива снижена до нуля. Ряд европейских государств рекомендовали танкерам под своими флагами временно воздержаться от транзита до стабилизации обстановки.

По информации Bloomberg, у входа в пролив скапливаются десятки кораблей, а по меньшей мере три крупные судоходные компании в срочном порядке пересматривают маршруты следования.

19:00 В Ормузском проливе и соседнем Красном море в настоящее время находятся сотни танкеров, при этом признаков возможной блокады со стороны Ирана не зафиксировано. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

В публикации отмечается, что при перекрытии пролива мировые цены на нефть резко вырастут, поскольку даже если суда смогут загрузиться, покинуть акваторию им будет крайне сложно.

На размещенном каналом скриншоте показаны танкеры с включенной системой идентификации, которые находятся в движении — одни направляются через Ормузский пролив в Персидский залив, другие покидают его.

Ормузский пролив остается одним из ключевых энергетических коридоров мира. Военная активность в этом районе способна оказывать серьезное влияние на глобальные рынки. Через пролив проходит около 20 процентов мировых поставок нефти и нефтепродуктов. Этим маршрутом для экспорта пользуются Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Ирак и Иран.