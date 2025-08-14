Пожар на открытой территории в Газахе потушен.

19:43 На открытой местности в сёлах Бала Джафарли и Ханлыглар Газахского района произошло возгорание. Согласно информации МЧС, на место происшествия направлены силы Службы пожарной охраны и вертолёты.

Пожар в селе Бала Джафарли был потушен до того, как огонь успел распространиться на большую территорию. В результате сгорело около 50 гектаров сухой травы и кустарника. Близлежащие постройки и лесной массив были защищены от огня.

Борьба с пожаром в направлении села Ханлыглар продолжается.

