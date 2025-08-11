Действия России последних недель лишь укрепили уверенность в и без того хорошо всем известной истине, что искать дипломатические пути решения проблем она не намерена, а пытается решать их самым примитивным методом — угрозами и шантажом. В свою очередь, такие шаги лишь укрепляют двусторонние отношения между странами, которые оказываются под прицелом российских недоимперских амбиций.

Террор как инструмент российской “дипломатии”

Как известно, в конце июля было объявлено о подписании между украинской компанией Naftogaz Group соглашения с SOCAR Energy Ukraine относительно закупки азербайджанского природного газа, который должен будет поставляться по трансбалканскому маршруту Болгария–Румыния–Украина. И вот, странным образом, в ночь на 6 августа российские оккупанты осуществляют массированный налёт дронами-камикадзе Shahed-136 на газораспределительную станцию в Одесской области, которая как раз и входила в маршрут поставок азербайджанского газа, причём не только Украине, но и Молдове, а также Приднестровью.

7 августа пришли тревожные новости из Румынии, где заявили о том, что на НПЗ Petrobazi по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан поступила “грязная” азербайджанская нефть, с высокой концентрацией хлора, что могло повлечь поломку оборудования. При этом румынская сторона подозревала в саботаже именно россиян, которые таким образом могли попытаться дискредитировать Азербайджан как надёжного поставщика качественной нефтепродукции. А в ночь на 8 августа россиянами был нанесён удар по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR также в Одесской области.

Примечательно то, что за три с половиной года полномасштабного вторжения в Украину эти объекты не подвергались атакам. Равно как и то, что накануне заключения соглашения между Naftogaz Group и с SOCAR Energy Ukraine, в ночь на 21-е июля вблизи посольства Азербайджана в Киеве россиянами был нанесён ракетный удар.

Уместно упомянуть и то, что буквально за два дня до этого ракетного удара, 19 июля, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готовятся документы для подачи в международный суд относительно крушения гражданского авиалайнера AZAL, повреждённого целенаправленным ракетным ударом российского ЗРПК Панцирь-С1.

И как завершение – подписание в Вашингтоне между Азербайджаном и Арменией, при посредничестве США, важнейших двухсторонних и трёхсторонних договоров, чего так и не смогла организовать и добиться Россия с 2020 года. По всей видимости, хотя бы по той причине, что в Кремле не были заинтересованы в подобных договорённостях между сторонами и пытались свести весь процесс в глухой тупик, с сохранением напряжённости в регионе.

Как видим, какие бы заявления или соглашения не совершал Баку, на это крайне болезненно реагирует Россия. Не способная навредить Азербайджану напрямую, утратившая влияние и позиции на Южном Кавказе и полностью избегая цивилизованных, дипломатических контактов для решения острых вопросов, Москва выбирает путь конфронтации, террора и шантажа. А потому и неудивительно, что на фоне такой гибридной эскалации состоялся крайнее показательный телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Телефонный разговор

В воскресенье, 10 июля, состоялся телефонный разговор между президентами Азербайджана и Украины — Ильхамом Алиевым и Владимиром Зеленским, причиной которому послужили террористические удары по энергетической инфраструктуре Украины, через которую осуществляются поставки азербайджанских энергоносителей в страну. Это один из ярчайших примеров того, как ведётся современная, цивилизованная дипломатия.

Показательно и то, что Украина и Азербайджан на сегодняшний день стали самыми острыми раздражителями для России. В Украине для российских захватчиков ситуация складывается далеко неблагоприятно, и затяжная война, влекущая для РФ как колоссальные человеческие, так и экономические потери, продолжается без видимой перспективы успешного завершения. Азербайджан же стремительно набирает региональное и внешнеполитическое лидерство, со стабильно независимой позицией, что также является для Москвы раздражителем.

Примечательно то, что проявление агрессии по отношению к странам, которые ведут уверенную независимую внутреннюю и внешнюю политику – это исторически сложившаяся традиция для РФ. Но проявлять прямую агрессию и террор против Азербайджана истощённая войной в Украине Россия просто не в силах, а вот навредить удалённо — вполне.

В свою очередь, гибридные методы Москвы не остались без внимания Баку и, через ряд источников было уже озвучено то, что Азербайджан может снять эмбарго на поставку оружия Украине. Пока известно об очередном пакете гуманитарной помощи РА Украине объёмом в 2 млн долларов, направленном на поддержку энергетической инфраструктуры. Но тема со снятием эмбарго всерьёз всколыхнула медийное сообщество, ведь лишняя помощь Украине в столь напряжённый период войны не помешает. Для российской же стороны такой результат её гибридных ударов и вовсе может стать очередным репутационным унижением.

Ведь и вправду, каждый шаг Кремля, предпринимаемый для того, чтобы заставить другие страны подчиниться, приводит к совершенно противоположному результату — ухудшается положение самой же РФ. Но пока снятие эмбарго витает в информационном пространстве лишь в формате инсайдов и слухов. Хотя, как говорят, дыма без огня не бывает.

Также не стоит исключать и того факта, что в определённом смысле в вопросах защиты южных областей Украины может принять участие и Турция, с которой у Украины двусторонние отношения на очень высоком уровне. И если не Азербайджан будет отменять эмбарго, то турецкая сторона может помочь Украине в вопросах защиты энергетической инфраструктуры нефтегазовой категории такими зенитными средствами для противодействия Shahed-136, как Bofors 40-мм, Oerlikon 35-мм, Rheinmetall 20-мм, M45 Quadmount и другими.

Владимир Зеленский и Ильхам Алиев не просто согласовали общую позицию относительного террора, которым руководствуется Россия в своей внешней политике, но и продемонстрировали несменяемое годами единство и твёрдость двусторонних отношений. Это яркий пример того, как стремительно меняется география современной геополитики, где Каспийское и Чёрное моря расширяются до уровня океанов, а региональные контакты преобразуются в межконтинентальные. Очевидно, что Россия является аутсайдером в этой новой международной формации и вся её агрессия по отношению к бывшим республикам СССР, контроль над которыми она считает своим историческим правом, представляет собой проявление бессилия и неизбежну утрату влияния.

Конечно, российская сторона не откажется от своей агрессивной политики как против Украины, так и против Азербайджана, особенно после телефонного разговора между Владимиром Зеленским и Ильхамом Алиевым. Но террор — не решение проблем, а наоборот, он приближает РФ к той точке невозврата, когда даже на уровне региона она останется в полном одиночестве.