Мировые цены на продовольственные товары в июле достигли максимума более чем за два года.

Об этом сообщила Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

«Высокая инфляция во многих странах резко снизила покупательную способность населения, особенно малоимущего, и затруднила его доступ к здоровому рациону», — говорится в докладе.

По информации ФАО, индекс цен на продукты, который служит глобальным ориентиром цен на продовольственные товары, в июле текущего года составил в среднем 130,1 пункта, что на 1,6% больше, чем в прошлом месяце.

Организация отмечает, что указанные данные стали самым высоким показателем с февраля 2023 года. При этом, отмечается в докладе, индекс был на 18,8% ниже своего пикового значения в марте 2022 года, которое было достигнуто после начала специальной военной операции России на Украине.