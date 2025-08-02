Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми поведал, что чувствовал себя виноватым за то, что не подготовил должным образом украинскую делегацию ко встрече с лидером США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома, которая привела к перепалке между украинским президентом Владимиром Зеленским, Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

«Если честно, я чувствовал, arrghhh! (это междометие выражает разочарование и досаду) Почему я не сделал больше, чтобы поддержать наших украинских коллег в подготовке к их встрече?» — цитирует Лэмми The Guardian.

«Я был немного строг к себе. Но все равно чувствовал себя виноватым», — отметил глава британского МИДа.