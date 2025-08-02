Украина минувшей ночью совершила одну из самых массированных дроновых атак на Россию. Прилеты зафиксированы в Самарской, Рязанской, Пензенской, Липецкой и других областях.

В Ростовской области в поселке Углеродовском загорелось одно из строений предприятия. В результате погиб сотрудник, охранявший объект. В Пензенской области также было атаковано предприятие, погибла женщина, еще два человека пострадали. В Самарской области из-за падения обломков дрона загорелся дом, там погиб мужчина. В Воронежской и Рязанской областях обошлось без пострадавших. В Липецкой области ночью объявляли опасность атаки БПЛА, данные о последствиях не приводятся.