Лидер ЛДПР, депутат Госдумы России Леонид Слуцкий заявил о необходимости отмены бесплатного обучения для детей мигрантов в российских школах.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По словам парламентария, одна из причин перегруженности образовательной системы — большое количество детей мигрантов, особенно в 10–11-х классах. Он отметил нехватку школ и учителей, а также снижение качества образования.

«Учителя перегружены, растёт нагрузка, падает качество. Успеваемость у большинства детей мигрантов низкая, что сказывается и на процессе обучения местных школьников», — указал Слуцкий.

Он добавил, что ЛДПР планирует внести в Госдуму законопроект об отмене бесплатного обучения детей мигрантов в старших классах.