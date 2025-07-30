Американский лидер Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий увеличение ставки таможенных пошлин на импорт товаров и услуг из Бразилии до 50%. Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

Решение принято в связи с тем, что действия правительства Бразилии представляют собой «угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов», говорится в указе. Уточняется, что повышение пошлин производится в связи с судебным процессом, который идет над предыдущим президентом Бразилии Жаиром Болсонару на родине. Американская сторона считает, это дело является политически мотивированным.