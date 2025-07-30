Вирус Чикунгунья, переносимый комарами, уже зафиксирован в Турции.
Как сообщает ВОЗ, вирус передается через укусы комаров Aedes, они особенно активных утром и вечером.
Симптомы появляются примерно через 3–7 дней после заражения вирусом:
-Высокая температура (обычно начинается внезапно).
— Сильные боли в суставах (особенно в суставах рук, запястий, коленей).
— Мышечные боли, головная боль, усталость.
— Кожная сыпь.
— Покраснение глаз.
Хотя большинство людей выздоравливают в течение 1–2 недель, боли в суставах могут сохраняться в течение месяцев.
В некоторых случаях эти боли могут быть настолько сильными, что напоминают ревматические заболевания.
Последнее предупреждение ВОЗ основано на трех основных причинах:
1. Климатический кризис.
Глобальное потепление расширяет ареалы обитания комаров. Комары рода Aedes, ранее встречавшиеся только в тропических регионах, теперь встречаются в Южной и даже Центральной Европе.
2. Урбанизация и путешествия.
Рост урбанизации, неконтролируемое заболачивание территорий и рост плотности населения способствуют быстрому распространению комаров. Более того, международные поездки могут переносить вирус с одного континента на другой.
3. Отсутствие иммунитета у населения
Коллективный иммунитет к лихорадке чикунгунья довольно низок, а это значит, что когда вирус появляется на новой территории, подавляющее большинство населения оказывается уязвимым.
В Турции случаи Чикунгуньи уже были зарегистрированы в 2022 и 2023 годах.