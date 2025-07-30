Вирус Чикунгунья, переносимый комарами, уже зафиксирован в Турции.

Как сообщает ВОЗ, вирус передается через укусы комаров Aedes, они особенно активных утром и вечером.

Симптомы появляются примерно через 3–7 дней после заражения вирусом:

-Высокая температура (обычно начинается внезапно).

— Сильные боли в суставах (особенно в суставах рук, запястий, коленей).

— Мышечные боли, головная боль, усталость.

— Кожная сыпь.

— Покраснение глаз.

Хотя большинство людей выздоравливают в течение 1–2 недель, боли в суставах могут сохраняться в течение месяцев.

В некоторых случаях эти боли могут быть настолько сильными, что напоминают ревматические заболевания.

Последнее предупреждение ВОЗ основано на трех основных причинах:

1. Климатический кризис.

Глобальное потепление расширяет ареалы обитания комаров. Комары рода Aedes, ранее встречавшиеся только в тропических регионах, теперь встречаются в Южной и даже Центральной Европе.

2. Урбанизация и путешествия.

Рост урбанизации, неконтролируемое заболачивание территорий и рост плотности населения способствуют быстрому распространению комаров. Более того, международные поездки могут переносить вирус с одного континента на другой.

3. Отсутствие иммунитета у населения

Коллективный иммунитет к лихорадке чикунгунья довольно низок, а это значит, что когда вирус появляется на новой территории, подавляющее большинство населения оказывается уязвимым.

В Турции случаи Чикунгуньи уже были зарегистрированы в 2022 и 2023 годах.