Президент Украины Владимир Зеленский поручил производителям беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) обеспечить возможность Вооруженных сил страны (ВСУ) использовать тысячу дронов-перехватчиков в сутки.

Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

По его данным, поручение было дано после посещения одного из предприятий, производящего БПЛА.

«Правительственные чиновники обеспечивают контрактирование, также постоянно работаем с партнерами, чтобы дефицита финансирования не было», — сказал Зеленский.