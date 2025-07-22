Россия не предоставляет Азербайджану конкретной информации по расследованию крушения самолета AZAL в Актау.

Об этом в Анкаре заявил генпрокурор Кямран Алиев.

По его словам, Баку регулярно направляет запросы в Следственный комитет РФ, но ответов по сути не получает.

«Нам пока не сообщают конкретных результатов, ссылаясь на то, что проводятся экспертизы, следствие продолжается, проводятся следственные действия. Но у нас самих достаточно доказательств с первоначального этапа расследования. Мы оба достаточно осведомлены об обстоятельствах произошедшего и собрали все необходимые доказательства. Мы координируем свои действия с казахстанской стороной. В любом случае, мы надеемся, что российская сторона в короткие сроки проинформирует нас о ходе расследования и конкретных результатах, а также о привлечении к ответственности лиц, совершивших преступление (но мы не утверждаем, что оно было совершено умышленно). Если же этого не произойдёт, то, как сказал господин президент, мы имеем право обратиться в международные суды», – отметил Алиев.