Комментируя на III Шушинском Глобальном медиафоруме переговоры с Арменией, президент Ильхам Алиев напомнил, что именно Азербайджан был инициатором мирного процесса.

«Мы подготовили текст мирного соглашения и отправили его Армении. У них были различные комментарии. В течение двух лет не было никакого прогресса. Главная причина заключалась в том, что армянская сторона хотела включить в текст мирного соглашения вопрос «Нагорного Карабаха». Мы сказали им, что «Нагорный Карабах» существует в вашем воображении, в реальности его нет. Это часть Азербайджана, и вопрос, относящийся к нашей внутренней политике, не может быть включен в текст мирного договора», – сказал Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что только после освобождения территорий в сентябре 2023 года Армения перестала настаивать на этом, потому что тема уже была закрыта.

«Реальные переговоры начались в январе 2024 года. Работа велась над проектом текста, который мы подготовили, и он был согласован. Армения не хотела добавлять два пункта. Но как только президент Дональд Трамп победил на выборах, они добавили два пункта. Изменение в Конституции Армении и роспуск Минской группы — как только эти два вопроса будут решены, может быть подписан мирный договор».