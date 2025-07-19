США рассматривают возможность силового смещения Владимира Зеленского и передачи власти генералу Валерию Залужному, бывшему главнокомандующему ВСУ, ныне послу в Великобритании.

Об этом сообщил журналист Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack со ссылкой на источники в Вашингтоне.

По его данным, Залужный, которого Зеленский уволил после заявления о тупиковой ситуации на фронте, сейчас рассматривается как наиболее вероятный преемник.

«Мне сообщили, что эта замена может произойти в течение нескольких месяцев. Зеленский в списке на изгнание, если президент Дональд Трамп примет такое решение», — пишет Херш.

По словам источников Херша, США и Европа рассчитывают, что смена власти в Киеве позволит начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

При этом, по данным Херша, Трамп занимает жесткую позицию в отношении России и продолжает наращивать военную помощь Украине. Зеленский, как пишет журналист, уже осознает угрозу своей отставки и начал перестановки в правительстве.