В ночь на 18 июля российские системы ПВО перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотника, сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, наибольшее число дронов было сбито над Брянской областью — 31, 17 — над Орловской, 10 — над Московским регионом. Также перехваты зафиксированы над аннексированным Крымом (4 дрона), акваторией Азовского моря (3), Смоленской и Нижегородской областями (по 2), а также по одному — над Белгородской, Калужской, Воронежской областями и акваторией Черного моря.

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне сообщил о четырёх беспилотниках, сбитых по направлению к столице.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что атака была отражена в районе промышленной зоны региона.

Росавиация временно ограничивала работу ряда аэропортов, в том числе Домодедово, Жуковского, Внуково, а также в Калуге и Нижнем Новгороде.