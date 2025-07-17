Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсуждают сделку, которая предусматривает покупку американского оружия в обмен на продажу украинских дронов.

Об этом Зеленский рассказал в интервью The New York Post.

Как пояснил Зеленский, во время последнего разговора с Трампом они обсудили соглашение, по которому Штаты и Украина будут поддерживать друг друга в области авиационной техники.

По его словам, таким образом Украина сможет купить некоторое американское оружие, но детали этой договоренности пока не понятны.

«Американский народ нуждается в этой технологии (дронов — ред.), и вы должны иметь ее в своем арсенале. Я думаю, что это действительно мегасделка, выигрыш для обеих сторон, как говорится», — добавил Зеленский.

Зеленский отметил, что Украина готова поделиться опытом в сфере беспилотных летательных технологий «с Америкой и другими европейскими партнерами», вспомнив Данию, Норвегию и Германию.