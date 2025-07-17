Продолжается визит спецпредставителя американского президента Кита Келлога в Украину, который прибыл в Киев в понедельник, перед «сенсационным» заявлением Дональда Трампа. Напомним, что последний поставил российскому руководству ультиматум, пригрозив 100-процентными пошлинами в случае, если прекращение огня в Украине не наступит в течение 50 дней.

На своей странице в соцсети спецпосланник Трампа опубликовал фото, где он рассматривает украинские дроны и общается с сотрудниками предприятия, на котором их производят.

Как сообщают украинские СМИ, событие происходило в одном из цехов по сборке БПЛА в украинской столице.