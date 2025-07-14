Депутаты Госдумы на этой неделе рассмотрят несколько законопроектов, предлагающих увеличить государственные пошлины для мигрантов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«На этой неделе приступим к рассмотрению законопроектов, которыми вводятся дополнительные государственные пошлины для мигрантов», — написал Володин.

Будут рассмотрены инициативы об увеличении до 4 200 рублей стоимости выдачи, переоформления патента или продления срока разрешения на работу. Стоимость дубликата патента или разрешения на работу составит 2 100 рублей.

По словам спикера палаты, предложено установить или увеличить ряд других государственных пошлин: за постановку иностранного гражданина на учет по месту пребывания, за регистрацию по месту жительства, за продление срока временного пребывания в Российской Федерации, за совершение регистрационных действий, связанных с автомобилями и иными транспортными средствами.

«Все это позволит не только увеличить поступление средств в бюджет, но и усилить контроль за мигрантами, устанавливать места их фактического пребывания. Что, в свою очередь, будет способствовать снижению уровня нелегальной миграции», — сообщил Володин.