В Баку и на Абшеронском полуострове 14 июля воздух местами прогреется до 40 градусов. Информация приводится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно информации, в столице и на полуострове ожидается солнечная погода, слабый северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-38°, в некоторых местах 40° тепла. Атмосферное давление понизится с 757 до 754 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 60-70, днем 30-40%.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможен кратковременные дожди с грозами, кое-где будет туман, ожидается умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 35-39°, в некоторых местах 40° тепла, в горах ночью 13-18°, днем 28-33° тепла.