Украина заявила о подрыве газопровода в Ханты-Мансийском автономном округе.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно сообщению источника, взрыв произошел в Югре. При этом украинская сторона заявляет, что газопровод питал военные производственные объекты в Оренбургской, Челябинской и Свердловской областях.

«Газопровод мощностью 2,6 миллиарда кубометров в год был взорван в четверг вечером в Ханты-Мансийском автономном округе России, примерно в 3 000 километрах от Москвы, в рамках спецоперации, сообщил представитель военной разведки Украины, знакомый с этим вопросом», — сообщает издание.