Более 500 мигрантов проверили силовики в ходе рейда в подмосковной Балашихе.

Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

«В рейде при силовой поддержке ОМОН «Авангард» Главного управления Росгвардии по Москве приняли участие сотрудники военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Балашихинскому гарнизону, военный комиссариат, управление территориальной безопасности, а также УФСБ по Москве и Московской области. В ходе мероприятия было проверено более 500 мигрантов на складах и производственных объектах городского округа», — рассказали в ведомстве.

По словам руководителя военного следственного отдела Следственного комитета РФ по Балашихинскому гарнизону, полковника юстиции Юрия Зимонина, 35 гражданам, не состоящим на воинском учете, были вручены повестки. Кроме того, 150 человек, нелегально пребывавших в России, были переданы в органы внутренних дел для оформления соответствующих документов в связи с нарушением правил пребывания.

Проверка осуществлялась на различных объектах городского округа, в частности, на складах и в производственных помещениях.