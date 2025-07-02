Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил в Комиссию по предотвращению коррупции (она же выполняет функции комиссии по этике — ред.) разъяснения по поводу своих скандальных высказываний, включая: «Архиепископ, иди тр… жену своего дяди», «Я вас заберу и кину в подвалы СНБ» и «Заткнись и приткнись на месте».

Как сообщает «Жоговурд», комиссия в течение трёх месяцев должна определить, нарушил ли он нормы поведения. Перед этим планируется направить запросы адресатам заявлений.

По прогнозам издания, Пашиняну, скорее всего, порекомендуют извиниться.