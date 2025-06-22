США, по всей видимости, вышли на связь с Ираном через Кита Келлога — эксперта по Ираку и Ближнему Востоку, официально прибывшего «для переговоров с Лукашенко о России и Китае».

Об этом заявил российский журналист Максим Шевченко.

По словам Шевченко, именно через Келлога Дональд Трамп передал Тегерану — при посредничестве Лукашенко и Путина — настоятельную просьбу: не реагировать на возможные удары США, эвакуировать персонал и ядерные материалы с ключевых объектов и не воспринимать всерьёз громкие заявления и ультиматумы американского президента.