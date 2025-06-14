Техническое превосходство Израиля — ключевой фактор, формирующий характер текущей войны. Основанное на передовых разведывательных системах, ударных возможностях и кибероружии, оно обеспечивает Израилю инициативу на поле боя, позволяет наносить высокоточные удары по критической инфраструктуре Ирана и подрывает устойчивость противника при минимальных собственных потерях.

Один из ключевых элементов технического преимущества Израиля — это мощнейшая сеть спутниковой и радиолокационной разведки, интегрированная с искусственным интеллектом и автоматизированными системами принятия решений. Благодаря этому Израиль способен быстро выявлять цели, планировать многоуровневые операции и синхронизировать удары по различным регионам Ирана, включая ядерные центры, ракетные базы и логистические узлы. Такие атаки зачастую проводятся в ночное время и сопровождаются применением малозаметных истребителей пятого поколения F-35, а также беспилотников, способных проводить глубокую разведку и точечные удары.

Важную роль играет и кибервойна. Израиль использует кибератаки не только для выведения из строя иранских систем ПВО и связи в момент нанесения ударов, но и для долговременного нарушения логистики, слежения и управления в вооружённых силах Ирана. Ранее израильские спецслужбы уже проводили операции по внедрению вирусов в иранские ядерные центры, и эти методы используются и в ходе текущего конфликта. Например, за несколько минут до начала авиаударов часть иранских радаров и систем наведения была ослеплена, что позволило израильским ВВС действовать практически без сопротивления.

Кроме того, Израиль располагает одной из самых эффективных систем противовоздушной обороны в мире. Комплексная система защиты, включающая «Железный купол», «Пращу Давида» и «Стрелу-3», позволяет эффективно перехватывать баллистические ракеты, дроны-камикадзе и крылатые ракеты. Во время ответных ударов Ирана израильская ПВО отразила до 90 % угроз, что позволило сохранить инфраструктуру и моральное преимущество.

Такое технологическое превосходство приводит к асимметрии войны: Израиль наносит ощутимые потери Ирану, разрушая стратегические объекты и ликвидируя командный состав, в то время как Иран сталкивается с трудностями в нанесении симметричного урона. Это приводит к эффекту деморализации, дезорганизации и замедления ответных действий с иранской стороны. Даже несмотря на мобилизацию резервов и попытки задействовать прокси-группировки в регионе, Тегеран сталкивается с необходимостью реагировать на угрозу, которую он физически не может перехватить или предотвратить.

Тем не менее, одностороннее технологическое превосходство не гарантирует быструю победу. Оно оказывает давление, но также провоцирует иранское руководство на ускорение ядерной программы, диверсификацию стратегических союзов и возможные асимметричные действия в регионе. Израиль выигрывает тактически и в информационном пространстве, но его стратегическая победа будет зависеть от того, сможет ли он сохранить технологическое доминирование в условиях растущей геополитической напряжённости и возможной международной изоляции.

На этом фоне Иран выглядит менее впечатляюще, но не безоружно. Тегеран активно развивает собственную ракетную программу, несмотря на международные санкции и ограничения. В распоряжении иранских вооружённых сил имеются баллистические ракеты средней дальности, такие как Shahab-3, Kheibar и Fateh-110, способные достигать израильской территории. В последнее десятилетие Иран также сосредоточился на разработке беспилотников, в том числе дронов-камикадзе Shahed, широко использовавшихся в различных конфликтах на Ближнем Востоке и поставляемых России. Однако по точности, дальности и устойчивости они уступают израильским аналогам.

Системы ПВО в Иране ограничены: несмотря на поставки российских С-300, страна по-прежнему уязвима перед высокотехнологичными ударами, особенно со стороны авиации и крылатых ракет. Воздушные силы Ирана устарели — значительная часть парка состоит из американских самолётов времён шаха, находящихся в плохом техническом состоянии, а закупки современных систем ограничены международной изоляцией.

Тем не менее, сила Ирана заключается не столько в технологическом вооружении, сколько в стратегии асимметричной войны. Речь прежде всего идёт об использовании прокси-сил, которые оказались весьма потрёпанными за последние годы, но всё же сохранили свою дееспособность. Кроме того, Иран развивает кибервозможности, совершая атаки на инфраструктуру, банки и энергетические системы противников, хотя в этой сфере он также отстаёт от Израиля, обладающего мощной киберармией. Всё это позволяет предполагать, что Иран обладает потенциалом нанести значительный урон израильской инфраструктуре и продлить конфликт, увеличивая его цену. Неслучайно сам Нетаньяху в своём обращении к народу предупреждал, что война может быть долгой и не обойдётся без потерь.