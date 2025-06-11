Председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде направил письмо с протестом генеральному секретарю Всемирного совета церквей (ВСЦ) Джерри Пиллею.

В письме подчёркивается, что религиозные лидеры должны служить Единому Творцу и Истине, способствовать миру, взаимопониманию и мирному сосуществованию, а не разжигать конфликты.

Пашазаде предложил ВСЦ направить делегацию для ознакомления с реальной ситуацией в регионе.

Он также напомнил, что на территории Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км, признанной международным сообществом, не существует административной единицы под названием «Арцах»: «Эту историческую реальность был вынужден признать даже премьер-министр Армении», — отметил он.

Председатель УМК также указал на роль Армянской церкви, обвиняя её в подстрекательстве к насилию и призывах к «борьбе насмерть», что, по его словам, подвергает армянский народ новым угрозам.

«Призываю ВСЦ не поддерживать реваншистскую и подстрекательскую пропаганду Армянской церкви, нарушающую условия хрупкого мира», — говорится в письме.