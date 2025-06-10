Глава высшего политического совета мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» Махди аль-Машат обратился к странам, посольства которых находятся в Тель-Авиве. Он призвал перенести дипмиссии на безопасное расстояние от возможных целей хуситов.

«Для обеспечения безопасности посольств [иностранных] государств, находящихся вблизи законных целей наших сил в оккупированном районе Яффо (имеется в виду Тель-Авив), мы призываем обязать правительство противника перенести эти посольства на безопасное расстояние», — приводит его слова Al Masirah. «Если вражеское правительство не удовлетворит соответствующие требования любого из посольств, мы рекомендуем закрыть эти дипломатические миссии <…>, чтобы противник не подвергал их риску», — заявил он.

По его словам,о страны, посольства которых расположены в Тель-Авиве, могут связаться с МИД хуситов в захваченной мятежниками йеменской столице Сане, чтобы «убедиться в отсутствии законных военных целей вблизи их дипломатических представительств». Руководство «Ансар Аллах» поручило своему внешнеполитическому ведомству проинформировать любое заинтересованное государство о ситуации с его посольством на территории Израиля, отметил он.