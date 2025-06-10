Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о создании координационной группы для переизбрания главы Армянской Апостольской церкви.

«Нам необходимо предпринять активные шаги для освобождения Патриаршей резиденции Первопрестольного Святого Эчмиадзина и организации новых выборов Католикоса.

Мы создадим Координационную группу для решения организационных вопросов. Ее членами могут быть мужчины и женщины, миряне и священнослужители. В случае безбрачных священнослужителей обязательно, чтобы они не нарушали обет», — написал Пашинян.

Он также указал критерии участников координационной группы, кандидатом может стать только тот, кто «прочитал Библию хотя бы один раз от начала до конца, молится каждый день, держал Великий пост хотя бы раз за 5 лет и верит в Иисуса Христа».

Премьер сказал, что лично отберет первых 10 участников.