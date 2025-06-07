Илон Маск объявил о создании собственной политической партии после конфликта с Дональдом Трампом из-за законопроекта о государственных расходах. Об этом сообщает The Hill.

В четверг, 5 июня, Маск спросил пользователей соцсети X, нужна ли стране новая партия.Люди высказались. Америке нужна новая политическая партия, которая представляла бы интересы 80 процентов населения! И с этим согласны ровно 80 процентов людей. Такова судьба», — написал Маск, обнародовав итоги своего опроса.

Он уже придумал название для своего объединения — «Американская партия».