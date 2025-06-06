В Армении Комиссия по предотвращению коррупции [она же выполняет функции по этике] начала производство по некорректному посту Никола Пашиняна относительно духовенства и «жены дяди, которую трх… архиепископ».

Об этом сообщила и.о главы комиссии Мариам Галстян, передает Sputnik Армения.

«Мы по нашей же инициативе начали производство в день публикации поста», — отметила она.

Галстян также сообщила, что комиссия рассматривает жалобу юриста Ара Зограбяна по высказыванию Пашиняна и, скорее всего, уже 9 июня примет решение начинать производство или нет.

По словам и.о главы комиссии, если будет принято решение, что Пашинян нарушил этические нормы, то по процедуре он должен будет дать публичные разъяснения. Однако комиссия не может обратиться в прокуратуру, поскольку речь идет о нарушении этических норм, а не о признаках очевидного преступления.