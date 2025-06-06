5 июня Группа депутатов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана встретилась с делегацией Народного политического консультативного совета Китая во главе с председателем провинциального комитета провинции Гуандун Линь Кэцином. Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Отмечается, что председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса и член рабочей группы по межпарламентским связям с Китаем Азер Амирсланов, поприветствовав гостей, отметил большой интерес Азербайджана и Китая к взаимному сотрудничеству.

«Он подчеркнул стратегический характер отношений между двумя странами и отметил важную роль глав государств обеих стран в достижении нынешнего высокого уровня двусторонних связей.

Председатель комитета отметил, что обе страны придают большое значение таким вопросам, как экономическая и политическая независимость. Он высоко оценил совместные усилия в рамках многих проектов глобального значения, в том числе реализацию Среднего коридора. Азер Амирасланов также выразил мнение о необходимости дальнейшего развития успешного сотрудничества между Азербайджаном и Китаем, включая укрепление связей в парламентской плоскости.

Председатель Комитета Народного политического консультативного совета Китая провинции Гуандун Линь Кэцин поблагодарил за гостеприимство и поделился положительными впечатлениями от визита. Гость отметил, что высокий уровень политического диалога между двумя странами положительно влияет на развитие экономико-торговых отношений и сотрудничество в других сферах. Он также рассказал о перспективах взаимовыгодного сотрудничества между Китаем и Азербайджаном.

Затем член рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Китаем Зияд Самедзаде обратил внимание на уникальные особенности китайской экономики и рассказал о её растущей роли в глобальной экономике.

В ходе беседы была отмечена важная роль парламентов в углублении отношений между двумя странами, состоялся обмен мнениями о развитии двусторонних отношений по ряду направлений и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Во встрече приняли участие депутаты Нагиф Гамзаев, Сабина Салманова, Фатма Йылдырым, Гёйдениз Гахраманов, члены китайской делегации и другие лица»,- говорится в сообщении пресс-службы Милли Меджлиса.