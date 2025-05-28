В России резко отреагировали на сообщения о возможной передаче Украине ракет Taurus. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила: «Нам ничего не остаётся, кроме как бить по Берлину».

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал помочь Украине в разработке собственного дальнобойного оружия. Однако на вопрос о передаче ракет Taurus он не ответил. По данным источников, в немецком правительстве считают эту тему «табуированной».

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя возможное участие немецких специалистов в запусках ракет, заявил РИА Новости:

«Германия и так уже участник конфликта: её техника и специалисты прямо воюют с Россией. И это не просто военные поставки. По сути — это полноценное, а не гибридное участие в военном конфликте.

Таким образом, Германия — снова враг России, снова принимает участие в войне, руководствуясь созданной ими же нацистской идеологией, а Мерц — верный последыш своих родственников, которые воевали в Вермахте. При наличии данных о том, что военные специалисты Германии принимают участие в запуске дальнобойных ракет по территории России, может быть принято любое решение об ответных действиях. Оно находится в компетенции Верховного Главнокомандующего. Право на полноценную защиту нашей страны никто не может блокировать, и это неоднократно подчеркивалось Главой нашего государства».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в свою очередь заявил, что «Россия ответит жёстко, асимметрично и чувствительно, если Германия пойдёт на поставки ракет Taurus киевскому режиму».