В Великобритании компания предлагает высокооплачиваемую работу по присмотру за офисным котом Джерри, информирует «Би-би-си».

Компания Aviamarket, специализирующаяся на авиационной торговле и расположенная в центре Лондона, объявила о поисках няни для офисного кота по кличке Джерри. За работу предлагается зарплата до £100 в час.

Обязанности няни состоят из регулярного кормления, ухода за шерстью, создания комфортной обстановки, а также воспроизведения классической музыки по пятницам. Раз в месяц коту положено посещение люксовых магазинов для покупки новых игрушек.

Работа предполагает занятость от 8 до 40 часов в неделю. Кандидат должен иметь опыт ухода за животными, быть аккуратным и ответственным.