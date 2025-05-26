Польша планирует много заработать на восстановлении Украины.

Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск на пресс-конференции, посвященной развитию одного из крупнейших в Европе контейнерных терминалов в Славкуве — городе на юге страны.

«Нет ничего плохого в том, чтобы честно сказать — мы хотим заработать большие деньги на восстановлении Украины. Мы хотим помочь, но и хотим заработать на этом, поэтому нам необходим этот хаб, этот сухой порт», — сказал Туск, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.

Согласно планам, расширение контейнерного терминала в Славкуве пройдет в пять этапов, стоимость работ составит €1 млрд. Как утверждает Туск, после расширения терминал станет крупнейшим в Европе логистическим хабом.