Администрация президента США Дональда Трампа лишила Гарвардский университет права принимать иностранных студентов, всем нынешним предписано перевестись.

Ранее Трамп потребовал от Гарварда отчислить участников пропалестинских демонстраций и запретить любые акции против Израиля, однако университет отказался выполнить требования.

В ответ федеральные власти заморозили более $2 млрд финансирования, после чего Гарвард подал иск против администрации Дональда Трампа. Теперь же администрация пошла дальше и полностью ограничила прием иностранных студентов.