Баку готовится вновь принять одно из самых ярких музыкальных событий года. С 23 по 26 июля в курортном комплексе Sea Breeze Resort пройдёт ставший уже традиционным международный музыкальный фестиваль Dream Fest 2025.

Накануне, на организованной пресс-конференции, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов поделился предстоящими планами на встрече с представителями ведущих азербайджанских СМИ.

Говоря о фестивале, артист заявил, что в этом году бакинцев и гостей столицы ожидает более динамичное шоу, которое будет удивлять своей масштабностью. Агаларов рассказал о важных нововведениях в формате фестиваля. В этом году организаторы решили сократить число артистов, сделав акцент на более продолжительные сеты и полноценные выступления.

«Мы решили в этот раз сделать меньше иностранных артистов, так как у них большие райдеры, сложная логистика и очень много времени уходит на смену одного артиста на другого. В этом году я также решил переформатировать фестиваль и оставить одну сцену, которую мы сделаем ещё больше. Все будут выступать на ней. Мы подобрали такое количество артистов, при котором перемонтаж не будет создавать больших пауз», — рассказал Агаларов.

Он отметил, что в этом году зрителей ждёт «много артистов, которых не было в прошлом году и которые вообще никогда не выступали на фестивале».

Переходя к теме финансов, бизнесмен подчеркнул, что в прошлом году бюджет фестиваля составил 14,5 миллиона долларов. Он значительно возрос из-за непредвиденных расходов, и фестиваль оказался убыточным. Поэтому Агаларов решил сократить фестиваль на один день, так как каждый обходится примерно в $1,5 млн только по части продакшена.

По словам Агаларова, основные расходы связаны с необходимостью обеспечить высококачественное сценическое оборудование, звуковое и световое сопровождение, а также логистику и персонал.

«Сокращение фестиваля на один день немного снизит затраты. Но, несмотря на это, я считаю, что фестиваль всё равно останется убыточным. Тем не менее он является мощным инструментом продвижения проекта Sea Breeze — повышает узнаваемость и популярность. Люди приезжают на определённых артистов, остаются здесь, бронируют гостиницы и апартаменты — это оживляет мероприятие», — пояснил он.

Несмотря на сокращение фестиваля, его программа по-прежнему останется насыщенной: «Добавилось больше сольных концертов. В этом году будет выступать Баста, и в течение лета прибавятся другие сольники. И не забывайте о Джастине Тимберлейке — мы организуем его концерт на стадионе на 60 с лишним тысяч человек в Азербайджане», — подчеркнул он.

«Выступление Тимберлейка организует компания iTicket. Мой интерес здесь в том, что из почти 40 тысяч проданных билетов, насколько мне известно, около 20 тысяч купили иностранцы. Я хочу, чтобы значительная часть из них жила в Sea Breeze. Именно поэтому мы инициировали строительство Олимпийского стадиона», — добавил Агаларов.

Он сообщил о планах строительства новой концертной площадки. В течение двух лет будет открыта новая сцена в Sea Breeze, аналогичная той, на которой проходит Dream Fest. Она будет рассчитана на 50 тысяч человек и оснащена стационарной инфраструктурой. Это даст возможность привозить больших артистов и размещать их здесь. Площадка будет названа Dream Arena.

Агаларов также поделился информацией о сотрудничестве с Яной Рудковской в рамках нового проекта по открытию многофункционального ледового комплекса, где смогут выступать артисты ледового шоу, которое Рудковская возит по миру.

На данный момент параллельно ведётся строительство падел-центра. Агаларов отметил, что падел — один из самых быстроразвивающихся видов спорта в мире — теперь станет доступен жителям и гостям Азербайджана круглый год. Здесь расположатся крытые корты, работающие вне зависимости от сезона, а также теннисная академия.

Бизнесмен признался, что не все проекты могут быть реализованы одновременно из-за ограниченных ресурсов, однако их реализация происходит поэтапно. Отдельно он выделил предстоящее музыкальное событие, посвящённое Муслиму Магомаеву: «С моим другом и партнёром Тимуром Вайнштейном (нашим партнёром по трансляции на канале НТВ) мы обсудили концепцию вечера в честь Магомаева. Хотим сделать новое прочтение его песен».

Агаларов рассказал, что в этом году песни легендарного исполнителя исполнят молодые артисты. Также планируется участие артистов в дуэтных номерах, созданных специально для вечера памяти.

Он отметил, что планируется создание юмористического фестиваля. «Я сам никогда не организовывал юмористический фестиваль, но идея мне всегда нравилась. На телевидении такие форматы популярны. Вспомните легендарную команду КВН “Парни из Баку” — в 90-е мы все ждали их выступлений перед экранами», — поделился артист.

Тимур Вайнштейн является автором идеи Юмор Феста. Организаторы намерены начать с однодневного события и, если проект будет успешным, увеличить его продолжительность до нескольких дней. В числе главных мероприятий — воссоединение команды КВН и вечер памяти Анара Мамедханова.

«Это уникальная возможность собрать их всех на одной сцене. Думаю, есть аудитория, которая по ним очень соскучилась», — сказал Агаларов.

Ведущими фестиваля станут Сергей Бурунов и Гарик Харламов. «Как вы знаете, Гарик не летает на самолётах — он почти пешком пойдёт на фестиваль. И я верю, что это будет самый весёлый вечер года на всём постсоветском пространстве», — добавил он.

По словам Агаларова, дальнейшая судьба проекта определяется интересом аудитории. Если формат придётся по душе зрителям, его расширят, включив в программу стендап-шоу.

Завершая разговор, Агаларов отметил, что Sea Breeze развивается как город. Он привёл пример Дубая, который более 30 лет назад выбрал стратегию развития туризма, что позволило ему значительно повысить свою международную привлекательность.