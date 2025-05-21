С 1 сентября 2025 года власти Москвы и Московской области начнут контролировать местоположение въезжающих в столичный регион мигрантов.

Законопроект о проведении такого эксперимента 20 мая приняли депутаты Госдумы. Иностранцы должны будут зарегистрироваться в «специализированном мобильном приложении» и самостоятельно передавать МВД данные о месте своего нахождения. При попытке обхода контроля геолокации мигранты будут включены в реестр контролируемых лиц, а значит, подлежать высылке из России.

С 1 сентября мигранты будут обязаны пройти дактилоскопию, биометрическое фотографирование, сообщить о месте фактического проживания, а также зарегистрироваться в «специализированном мобильном приложении». С помощью последнего власти смогут мониторить «геолокацию абонентских устройств», то есть местоположение самих иностранных граждан.

Согласно закону, участниками эксперимента станут мигранты, которые находятся в России без визы и работают по патенту, имеют право трудиться без патента в соответствии с законами или международными договорами (кроме граждан Белоруссии), находятся в регионе более 90 дней не для трудовой деятельности.