Судья Федерального окружного суда США вынесла решение в пользу президента Института мира США (USIP) и нескольких членов его правления, которые были уволены по решению ведомства по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).

Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на судебный документ.

В решении суда отмечается, что президент США Дональд Трамп “усомнился в решении Конгресса и [бывшего] президента [США Рональда] Рейгана, принявших решение о создании USIP 40 лет назад”, когда распорядился об упразднении организации. Судья отдельно подчеркнула, что решения об увольнении руководителей института являются “незаконными и превышающими полномочия”, и распорядилась, чтобы все уволенные лица были восстановлены в должностях.

Более того, в своем решении судья раскритиковала Трампа и DOGE за “использование метода грубой силы и угрозы уголовного преследования, чтобы захватить штаб-квартиру USIP, <…> несмотря на предупреждения от том, что эта организация не входит в состав исполнительной власти и ее руководство не подлежит одностороннему увольнению президентом”. Она добавила, что “попытки президента взять под контроль организацию <…> представляют собой узурпацию власти”.