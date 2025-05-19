Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и перспективы прекращения войны:

«Только что завершил двухчасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным. Считаю, что он прошёл очень хорошо. Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и, что ещё важнее, о ПОЛНОМ окончании войны. Условия будут согласованы между двумя сторонами — как и должно быть, ведь только они знают детали переговорного процесса, которые недоступны никому другому. Тон и дух беседы были отличными. Если бы это было не так, я бы сказал об этом прямо сейчас, а не позже.

Россия хочет развернуть масштабную ТОРГОВЛЮ с Соединёнными Штатами после завершения этой катастрофической «кровавой бани», и я поддерживаю эту идею. У России есть колоссальные возможности для создания рабочих мест и наращивания благосостояния. Её потенциал — БЕЗГРАНИЧЕН. Украина также может стать крупным бенефициаром торговых отношений в процессе восстановления своей страны.

Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно. Я сообщил об этом президенту Украины Владимиру Зеленскому, президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьер-министру Италии Джордже Мелони, канцлеру Германии Фридриху Мерцу и президенту Финляндии Александру Стуббу во время телефонного разговора сразу после беседы с президентом Путиным.

Ватикан, по словам Папы Римского, выразил сильную заинтересованность в проведении этих переговоров на своей территории.

Пусть процесс начнётся!».