Сегодня, 16 мая, в столице Албании — Тиране открывается шестой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС). Вчера в СМИ появилось сообщение, что в его работе примут участие президенты Азербайджана и Турции — Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. В Тирану прибыл также премьер-министр Армении Никол Пашинян и успел что-то невнятно промямлить в микрофон телекомпании İTV.

Площадка ЕПС вошла в историю рядом связанных с ней интересных событий. Так, например, 6 октября 2022 года главы Азербайджана и Армении приняли участие в первом саммите ЕПС, на полях которого состоялась их встреча по инициативе и с участием тогдашнего председателя Совета Евросоюза Шарля Мишеля и — впервые! — в присутствии президента Франции Эммануэля Макрона.

Да, закрывать перед носом Макроном двери тогда не стали, потому как ему, во-первых, принадлежит сама идея ЕПС (он считается как бы формальным инициатором этой площадки), а во-вторых, он тогда еще не вёл себя вызывающе, и отношения между Парижем и Баку пока еще держались на более или менее терпимом уровне. Поэтому в азербайджанском руководстве не стали тогда возражать. С «цепи» он, что назвается, «сорвался» уже потом, спустя несколько дней после той пражской встречи, когда неожиданно позволил себе неподобающие высказывания в телестудии французского канала. Но об этом позже.

А пражская встреча запомнилась, во-первых, тем, что по ее итогам была принята известная декларация, согласно которой стороны — Армения и Азербайджан объявляли о намерении основываться при урегулировании своих отношений на Уставе ООН 1945 года и Алматинской Декларации 1991 года. Многие считают подпись Никола Пашиняна под пражским документом своего рода «началом конца» и формальным «отречением» Еревана от претензий на Карабах, хотя и с этим можно поспорить, судя по хвосту, которым Никол Пашинян по сей день продолжает вилять в вопросе конституционных изменений и роспуска Минской группы ОБСЕ.

Другим важным событием, которым запомнилась пражская встреча, было решение направить на границу с Арменией мониторинговую миссию ЕС сроком на два месяца и со строго оговоренным численным составом (то, что затем было неоднократно нарушено). Ильхам Алиев тогда не согласился на размещение этой миссии на нашей стороне границы, но не стал возражать против временного нахождения 40 наблюдателей на армянской стороне. Как мы уже отметили, это условие было впоследствии нарушено. И, наконец, третьим запоминающимся элементом было интервью Ильхама Алиева, которое он дал азербайджанским журналистам во дворе Пражского Града, в ходе которого он мягко намекнул, что армянское население Карабаха может принять гражданство Азербайджана и остаться в регионе, а в случае нежелания стать частью азербайджанского общества они вольны искать себе любое другое место для дальнейшего проживания.

После пражской встречи в формате ЕПС, как мы уже отметили выше, имело место скандальное выступление Макрона в студии французского телевидения, положившее начало ухудшению отношений с Баку. Затем, в самом конце октября, состоялось очень тяжелая (без подробностей, но кто в курсе, тот знает, о чем речь) трехсторонняя встреча в Сочи, в ходе которой была предпринята беспрецедентная по своей отчаянности попытка «спасти» многолетнее российское видение решения (точнее, «нерешения») конфликта. В какой-то момент кое-кто попытался принять на себя роль «большего католика, чем Папа Римский», но, увидев отсутствие всякой воли Еревана продолжать «биться» за «миацум» и, одновременно услышав от азербайджанской стороны, что «между Баку и Ереваном в Праге достигнуто понимание того, что основываться надо на Алматинской Декларации», понял, что таскать для других каштаны из огня — дело неблагодарное, да и вообще, возврата в прошлое уже нет.

После Сочи, напомним, в декабре того же года в Брюсселе должна была состояться очередная трехсторонняя встреча при посредничестве Шарля Мишеля, однако навязчивое желание Эммануэля Макрона втиснуться в устоявшийся формат, да к тому же еще сделать это как бы «не по своей инициативе», а устами Пашиняна как будто «по его предложению», привело к срыву запланированного саммита. Напомним, Пашинян тогда заявил, что условием его участия является присутствие также Макрона, чем, собственно, и сделал встречу невозможной. По сути, сорвал ее.

После этого, в июне 2023 года, состоялся второй саммит ЕПС в Молдове, на полях которого также имела место встреча между Алиевым и Пашиняном с участием Шарля Мишеля, Эммануэля Макрона и теперь уже и Олафа Шольца.

Тут необходимо сделать одно очень важное пояснение: для Баку форматами переговоров считались брюссельский (при посредничестве Шарля Мишеля) и российский (при посредничестве Владимира Путина). Встречи в кулуарах ЕПС для Баку «переговорами» не считались, а рассматривались лишь как «неформальный чат во время чаепития», не более того. Это надо помнить. Поэтому ни Макрон, ни Шольц никогда не были посредниками, несмотря на свое присутствие как в Праге, так и в Молдове, потому как «переговорами» эти встречи не считались. А чай пить, лясы точить и разговаривать «за жизнь» можно, понимаете ли, с кем угодно.

Наконец, мы подошли к третьему саммиту ЕПС в Гранаде, где, помимо присутствия на неформальной встрече Ильхама Алиева с Николом Пашиняном, тех же «собеседников» Шарля Мишеля, Эммануэля Макрона и Олафа Шольца, предложено было расширить число участников «чаепития», включив в этот круг также президента Турции. Однако организаторы саммита решили вовсе не приглашать Реджеп Тайипа Эрдогана в Гранаду, чем предопределили и отмену Ильхамом Алиевым своего участия в этом форуме. Поэтому «обсуждать Карабах» в Гранаде за стол сели четыре политика — руководители Армении, ЕС, Франции и ФРГ, без самого «жениха».

Прежде чем мы перейдем к шестому саммиту ЕПС в Албании, очень коротко отметим два важных момента. Во-первых, попытка расширить брюссельский формат с трехстороннего до четырехстороннего (путем включения в число посредников также Макрона) и нарушение Евросоюзом условий размещения миссии наблюдателей на условной границе привели к тому, что посредничество вовсе «улетучилось», и армяно-азербайджанские переговоры стали прямыми (то есть, Баку вновь утёр всем нос). А во-вторых, провальная попытка в Сочи надавить на Баку и хладнокровие и выдержка азербайджанского руководства на той драматической встрече предопределили установку шестью месяцами позже (а именно 23 апреля 2023 года) ППП на пограничном мосту, проведение в сентябре того же года антитеррористических мероприятий локального характера и досрочный вывод РМК из региона. Помнить эти моменты чрезывачайно важно!

Бросая ретроспективный взгляд на события последних лет в контексте ЕПС, можно с уверенностью сказать, что к его шестому саммиту, который проходит в эти часы в албанской столице, азербайджанская дипломатия выходит абсолютным победителем! Над Ханкенди развевается Государственный флаг Азербайджана! Восстанавливается Карабах и Восточный Зангезур. В свои дома возвращаются вынужденные переселенцы. И это видят во всем мире, в том числе в странах и континентах, откуда в течение десятилетий бросали на нашу страну скептические взгляды. Теперь они видят своими глазами, что азербайджанцы — это нация, умеющая достигать своих целей. Целей, которые когда-то казались утопией!

Вспоминая состоявшийся недавно государственный визит президента Алиева в Китай, а затем и во Вьетнам, а также визит президента Ирана в Баку, открывший чистую страницу в наших двусторонних отношениях, и визит верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Европейской комиссии Каи Каллас, можно с уверенностью констатировать безоговорочные победы азербайджанской дипломатии как на восточном, так и западном направлениях.

И в этом есть определенный символизм. Ведь Азербайджан многие годы позиционировал себя в качестве моста между Западом и Востоком. Невозможно служить таким мостом, не имея перед собой чистый путь в оба направления. Азербайджан, как показывают события, рассмотренные нами хотя бы в период, начиная с момента первого саммита ЕПС, превратился в мост с самыми надёжными и устойчивыми политическими и экономическими опорами. В Тирану президент Азербайджана приехал абсолютным триумфатором. И, что характерно, сюда же вместе с главой Азербайджанского государства приезжает еще один триумфатор — руководитель, которого макроны и прочие не хотели видеть еще пару лет назад. Однако дорогу им расчистили их победы. Расчистили и заставили этих самых макронов расступиться перед ними!