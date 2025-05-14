Политический обозреватель Эль Мюрид в своем ТГ-канале поднял актуальную на данный момент тему возможного применения ядерного оружия на поле боя и за его пределами. «Минвал» приводит его мысли с незначительными сокращениями.

«Само по себе ядерное оружие можно разделить на две части — инструмент сдерживания (он же инструмент страха) и оружие поля боя.

Стратегическое ядерное оружие — это не оружие в привычном понимании, а именно инструмент сдерживания, так как применить его можно один раз. Он же последний. Причем даже теоретически сложно представить, что его применят «в одни ворота» — механизм его применения предполагает взаимный обмен подобными ударами, так что разрушения в крупнейших странах после его применения будут носить фатальный характер. Плюс неизвестные последствия применения, так как теория «ядерной зимы» — это лишь одна из возможных моделей, и даже она очень сильно зависит от множества факторов, которые создадут самые разные сценарии последствий. Обсуждать этот сюжет попросту бессмысленно, так как он выглядит крайне умозрительным», — считает эксперт.

«Ядерное оружие поля боя — оно же тактическое (либо оперативно-тактическое) — его применение тоже выглядит не слишком очевидным. Для него требуется наличие ряда условий, без которых такое применение лишается практического смысла. Учения СССР на Тоцком полигоне и аналогичные учения США в Неваде показали, что такое оружие может применяться исключительно в наступательной операции как инструмент подавления глубокой обороны противника. С обязательным и немедленным вводом в этот прорыв масс техники и личного состава для развития успеха. Остальные сценарии применения тактического оружия тоже прямо связаны с наступательной стратегией с решительными целями. Иначе говоря, ни о каком локальном применении речи быть не может. Хотя оно носит название тактического, его применение должно сочетаться с применением всех остальных видов и классов оружия и вооружений», — продолжает Эль Мюрид.

«Просто так угрожать, что «мы взорвем один-два заряда в качестве обоснования своей решимости» — чушь в чистом виде. Равно как и предложение Маргариты Симоньян «а давайте взорвем атомную бомбу над Сибирью, чтобы супостат нас испугался».

Таким образом, можно сделать вывод, что сегодняшние войны, действительно, ведутся совершенно иначе, чем это было в середине прошлого века, и под сценарии которых и создавалось ядерное оружия поля боя», — подытожил аналитик.