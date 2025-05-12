Согласно Индексу восприятия демократии 2025 года, опубликованному изданием Politico, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом глобальная репутация США пошла на спад. Рейтинг страны снизился на 5% по сравнению с прошлым годом, при этом наиболее резкое падение отмечено в странах Европейского союза.

Исследование охватывает более 110 000 респондентов из 100 стран и оценивает отношение к демократии, геополитике и глобальным игрокам.

На фоне снижения популярности США Китай, напротив, улучшил свои позиции, впервые опередив Америку по глобальному восприятию. Образ КНР преимущественно позитивен во всех регионах мира, за исключением Европы.

Что касается России, её репутация, серьёзно пострадавшая после начала войны в Украине в 2022 году, остаётся низкой, но также демонстрирует небольшое улучшение. Тем не менее, Россия всё ещё немного менее популярна, чем США.

Репутация Дональда Трампа отражает общий тренд. По данным опроса, лидер США менее популярен, чем его российский и китайский коллеги:

Трамп: 27% — положительно, 58% — отрицательно;

Путин: 32% — положительно, 49% — отрицательно;

Си Цзиньпин: 32% — положительно, 31% — отрицательно.