Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, в ходе которого назвал прекращение огня и завершение конфликта главным приоритетом администрации Соединенных Штатов по урегулированию в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Госдепартамента.

Там заявили, что во время беседы Рубио подтвердил позицию Вашингтона в отношении российского-украинского конфликта.

«Нашим главным приоритетом остается окончание боевых действий и немедленное прекращение огня», — сказано в сообщении американского внешнеполитического ведомства.