Обновленная железнодорожная станция и автовокзал Агдама будут обслуживать от 800 до 1000 и от 1300 до 1500 пассажиров в день соответственно.

Об этом говорится в заявлении ведущего специалиста отдела по связям с общественностью ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Бахтияра Гаджиева, которого цитирует «Репорт».

Он отметил, что оба объекта построены в рамках стратегического инфраструктурного проекта, соответствующего современному статусу города Агдам.

«Оба пассажирских транспортных комплекса полностью соответствуют современным стандартам и высоким требованиям. Железнодорожный вокзал сможет ежедневно обслуживать 800–1 000 пассажиров, а автовокзал — 1 300–1 500. Комплекс будет функционировать как единый транспортный узел.

На инфраструктурном объекте площадью около 8 гектаров созданы все необходимые помещения, в том числе залы ожидания, билетные кассы, библиотека, магазины, развлекательные зоны, рестораны и зоны отдыха», — сказал он.

Б. Гаджиев поведал, что впервые в Азербайджане для пассажиров построена закрытая платформа длиной 300 метров.

«Созданы специальные условия для удобного доступа пассажиров как к железнодорожной платформе, так и к остановочным пунктам для автобусов», — говорится в его заявлении.

Также на территории комплекса предусмотрена современная автостоянка. «В комплексе построены сервисные здания для различных видов транспорта и пассажирская платформа. Здесь предусмотрены наземные парковки для личного, среднего и крупногабаритного транспорта, перроны для автобусов междугородных и внутригородских маршрутов, велостоянки, парк и зарядные станции для электромобилей», — отметил он.